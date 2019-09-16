В Днепре водитель выгнал из маршрутки школьницу из-за "неправильных" льгот: фото

В Днепре водитель маршрутки высадил из транспорта 13-летнюю девочку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Днепр".

Инцидент произошел в маршрутном такси номер 58. По словам работника общественного транспорта, недостаточно предъявить копию удостоверения об инвалидности детства, это просто бумажка. Потому водитель потребовал с ребенка оригинал документа.

"Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за дочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой ей улице в полной темноте! Дочка испугалась и вся в слезах позвонила мне. Позже оказалось, что это был последний автобус, при этом водитель знал это! И выкинул девочку одну поздним вечером!", - говорится в сообщении.

Родители девочки говорили с водителем, однако он вел себя неадекватно. Также мужчина отказался называть свою фамилию, но родители сфотографировали его лицо и транспортное средство.

Как сообщал "Апостроф", сеть возмутил поступок водителя маршрутки в отношении ребенка-пассажира под Киевом.