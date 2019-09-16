В Крыму найден убитым пропавший крымский татарин: фото и подробности

На территории оккупированного Крыма обнаружили тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев.

По его словам, труп нашла женщина, которая пасла в лесу коз. Тело молодого человека было найдено в Бахчисарайском районе, возле села Залесное. Также отмечается, что у тела отсутствуют некоторые кости.

Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 года, после чего связь с ним прервалась, все это время о нем ничего не было известно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", молодую женщину, тело которой нашли в Гидропарке Херсона 3 сентября, жестоко убили, а перед убийством изнасиловали.