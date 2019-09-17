В Днепре загадочно погиб военный ВСУ: подробности трагедии и фото

В понедельник, 16 сентября, в Днепре обнаружили тело пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря.

Об этом сообщила Ирина Иваненко на своей странице в Facebook, опубликовав фото погибшего.

Мужчина пропал вечером в субботу, 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей.

Известно, что тело Владимира нашли на расстоянии 50 метров от берега. Его увидела прохожая и позвонила в полицию. Чтобы достать его на сушу, на помощь вызывали спасателей.

Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Судебно-медицинские эксперты начали устанавливать причину смерти военного.

Владимира похоронят на его родине в Николаевской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом в лесу был найден мертвым украинский военный.