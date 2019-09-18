На Донбассе дети устроили зверскую расправу над пенсионером: опубликовано видео

В городе Мирноград, Донецкой области, группа школьников возрастом от 11 до 15 лет избила пожилого мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения 71-летнего мужчины. На записи видно, что четверо подростков напали на пенсионера, повалили его на землю и избивали лейкой, лопатой и ногами.

В ходе расследования, выяснилось, что это не первый "фильм" группы агрессивных подростков. На странице одного из хулиганов обнаружили видеозапись, сделанную в июне этого года. На ней эта же группа подростков избивает и обзывает школьника.

Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Изюме (Харьковская область) толпа девушек жестоко избила ровесницу.