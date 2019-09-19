Около жилых домов во Франции разбился истребитель: видео и детали ЧП

На западе Франции в 50 метрах от жилых домов разбился бельгийский истребитель F-16.

Об этом сообщает местное издание Le Soir.

ЧП произошло в департаменте Морбиан. Отмечают, что бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории страны. Самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в полсотни метров от жилых объектов. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

На месте катастрофы работали пожарные и жандармы. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался. Двое пилотов истребителя остались невредимыми. По данным Минобороны Бельгии, они смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах. Оба получили лишь легкие травмы.

По предварительным данным, причиной аварии стала поломка двигателя.

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