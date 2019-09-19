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Около жилых домов во Франции разбился истребитель: видео и детали ЧП

четверг, 19 сентября 2019, 19:13
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На западе Франции в 50 метрах от жилых домов разбился бельгийский истребитель F-16.

Об этом сообщает местное издание Le Soir.

ЧП произошло в департаменте Морбиан. Отмечают, что бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории страны. Самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в полсотни метров от жилых объектов. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

На месте катастрофы работали пожарные и жандармы. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался. Двое пилотов истребителя остались невредимыми. По данным Минобороны Бельгии, они смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах. Оба получили лишь легкие травмы.

По предварительным данным, причиной аварии стала поломка двигателя.

Как сообщал "Апостроф", в России (Липецкая область) во время тренировочного полета столкнулись два многоцелевых самолета Су-34.

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