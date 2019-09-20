В России произошло ограбление года: двое убиты, исчезли миллионы

В результате вооруженного нападения на вокзал в Брянске погибли двое сотрудников спецсвязи. Нападавшие похитили с места десять миллионов рублей.

Как сообщает Telegram-канал "112", следователи рассматривают в качестве версий случившегося бытовой конфликт и попытку ограбления.

В данный момент подозреваемые не установлены. Из-за вооруженного нападения патрули в городе усилены, а выезды из Брянска перекрыты.

Есть информация, что с места происшествия также пропало табельное оружие.

Оба погибших были обнаружены после того, как не вышли на запланированный сеанс связи. Тела сотрудников спецсвязи нашли в комнате на складе.

По уточненным данным Следственного комитета, машину погибших подожгли в ходе ограбления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полиции поделились деталями спецоперации по обезвреживанию военного, который хотел взорвать мост Метро в Киеве.