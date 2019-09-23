Собираются к Путину? Сеть взбудоражили фото шаманов на пляже в Крыму

В Севастополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) на пляже заметили шаманов, что вызвало бурные обсуждения в сети.

Соответствующие фото размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Шаманы ищут обходные пути", - иронично говорится в подписи.

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Стоит отметить, ранее якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля", после задержания привезли в Якутию. На мужчину завели дело об экстремизме, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли действия президента России Владимира Путина, по указанию которого в ночь на 19 сентября в Бурятии задержали якутского шамана Александра Габышева.