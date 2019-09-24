Суд принял решение по виновнику страшного ДТП с множеством жертв под Житомиром

Водителю бензовоза, в ДТП с которым в Житомирской области 22 сентября погибли девять человек, избрали меру пресечения.

Анатолия Грановского взяли под арест без права внесения залога. Решение приняли судьи Королевского районного суда 24 сентября.

Как известно, в смертельной аварии бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом. Тела погибших из-под автобуса доставали автокраном.

По предварительным данным, водитель бензовоза не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине пассажирский автобус.

Грановского обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения. Он может оказаться в местах лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

На суде водитель автоцистерны рассказал, что жалеет о случившемся.

Как сообщал "Апостроф", ранее похожее ДТП с таким же количеством погибших произошло в Одесской области - столкнулись переполненная пассажирами маршрутка, которая следовала в Одессу, и бензовоз.