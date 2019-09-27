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Богатые родители готовятся "отмазать": стали известны подробности о "героях", которые избивали людей в Киеве

пятница, 27 сентября 2019, 10:15
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Двоих мужчин, которые 22 сентября избили в центре Киева нескольких человек, в том числе одного из них – до комы, задержала полиция.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Задержанных зовут Константин и Сергей. Оба пытались скрыться от правоохранителей, задержали их в Житомирской области.

Как отмечается, Константин (бритый с татуировками) ранее уже был осужден за грабеж и отсидел четыре года. В данный момент он находится в СИЗО и ждет своего приговора. В то же время, по второму подозреваемому, Сергею, ситуация сложнее.

"По его мере пресечения завтра состоится заседание в Подольском суде. Оказывается, что он имеет "припакованных" родителей, которые уже наняли огромную кучу адвокатов. Давят на то, что Сергей "белый и пушистый", ранее нигде не "светился" и вообще то потерпевшие виновны. Похоже, что завтра его отпустят под личное обязательство или типа того", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 19 сентября в Запорожье 32-летнему участнику АТО Николаю Стельмаху во время конфликта в супермаркете разбили битой голову.

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