Застрелился средь бела дня: под Днепром мужчина устроил страшное ЧП в парке, фото

Днем 28 сентября в Долгинцевском районе Кропивницкого застрелился мужчина.

Тело самоубийцы нашли на лавочке в парке. Информацию сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

По данным полицейских, инцидент произошел на Дружбе. Здесь скончался мужчина 77 лет.

Как рассказали очевидцы, сперва мужчина сидел на скамейке в парке, затем достал травматическое оружие и выстрелил в голову. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

На место также прибыли патрульные и следователь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Виннице в общежитии па улице Данила Галицкого под зданием местного общежития для студентов нашли мертвого студента-иностранца.