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Под Запорожьем авто вылетело на встречку и протаранило грузовик: фото смертельного ДТП

воскресенье, 29 сентября 2019, 14:32
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В субботу, 28 сентября, на трассе Днепр-Мариуполь в Запорожской области произошла смертельная дорожная авария: двое человек погибло.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фиат Дукато" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка "Фиат" 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Решается вопрос об открытии криминального производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео жуткой аварии с маршруткой и грузовиком под Одессой, где погибли 9 человек.

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