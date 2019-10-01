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В Перу "война" между президентом и парламентом вышла на новый уровень

вторник, 01 октября 2019, 12:11
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Президент Перу Мартин Вискарра принял решение распустить парламент и объявил о проведении досрочных выборов. В свою очередь парламент отстранил президента от должности, а его кресло временно занял вице-президент Мерседес Араос.

Досрочные выборы в парламент назначены на 26 января.

Ситуация в Перу обострилась после назначения одного из судей Конституционного суда. После этого президент потребовал от парламента отказаться от номинации на этот пост спорного кандидата, но там ему отказали.

Отметим, что парламент Перу контролируют сторонники бывшего президента Альберто Фухимори, который правил страной на протяжении десяти лет.

Вечером 30 сентября в разных городах Перу тысячи демонстрантов вышли на улицы в знак поддержки Вискарры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Перу археологи обнаружили страшное зрелище – захоронение детей, которых, вероятно, приносили в жертву богам.

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