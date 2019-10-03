Наемник с Донбасса по кличке "Халк" и другие: кто и сколько россиян погибли в Ливии

На войне в Ливии погибли около 35 боевиков из России, некоторые из них также принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на информацию четверых наемников РФ, человека из руководства "Союза добровольцев Донбасса", который также связанный с рынком ЧВК ветеран ФСБ, и на источник близкий к руководству "Вагнера".

Известно, что погибшие в Ливии - это выходцы из трех регионов России: Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. Их тела доставят в Россию только в конце октября.

"Еще не прошли волнения после выборов (в Мосгордуму - ред.): люди переживают, так что тела там еще в Ливии в холодильниках полежат. Примерно 30 "двухсотых". В каком состоянии? Ты представляешь вообще, что такое "двухсотый"? Тебе это лучше не знать", - поделился источник с ЧВК "Вагнера".

В Свердловскую область первая информация о потерях поступила в субботу, 28 сентября.

"Их накрыло авиаударом на линии фронта. Просто в расчете боевом стояли, и что-то пошло не так, как говорится", - рассказал полученные сведения близкий знакомый двух погибших, который сам воевал на Донбассе.

Кроме того, по его словам, информация о потерях поступила непосредственно с фронта: руководитель уральского отделения "Союза добровольцев Донбасса" Максим Хлопин "созвонился с (находящимся в Ливии - ред.) командиром (ЧВК - ред.), на чьих глазах это произошло, и подтвердил имена: Артем Невьянцев с позывным "Халк" и "Беня" Игнат Боричев. У "Бени" брат погиб в "личке" (личной охране - ред.) у "Бэтмена" (начальника штаба 4-й бригады Луганской народной республики Александра Беднова - ред.)".

Хлопин подтвердил, что получил информацию о гибели Боричева и Невьянцева, и уточнил, что "погибших будет больше". Отмечают, что Артем Невьянцев "Халк" из российского города Екатеринбург занесен в базу центра "Миротворец". На сайте указано, что ему 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах. Когда Невьянцев уехал с юго-востока Украины, неизвестно, но во время своего присутствия на Донбассе россиянин состоял в подразделении "Казачий корпус" самопровозглашенной Донецкой народной республики и в батальоне "Степь" (его называют "казачьим подразделением"). Есть информация, что так называлась одна из двух первых тактических групп в составе ЧВК "Вагнера". Указанные в базе "Миротворец" страницы Невьянцева в социальных сетях закрыты, но сервис распознавания лиц FindClone нашел фотографии ветерана в аккаунтах трех пользователей в российской социальной сети "ВКонтакте" - на снимках Артем Невьянцев и его спутники в военной экипировке, и, по всей видимости, эти фотографии сделаны в зоне боевых действий на востоке Украины. На других фото, доступных только через FindClone, "Халк" стоит в кубанке и камуфляже, на шевроне которого различим его кличка - "Халк". На нескольких снимках он вместе с семьей: женой Оксаной Чумаковой и ребенком. Второй боевик - Игнат Боричев, он также екатеринбуржец. Согласно источникам издания, погиб в Ливии. В 2015 году он давал интервью местным журналистам с сайта "Е1", когда те делали репортаж с похорон старшего брата Игната. Романа Боричева с военными почестями похоронили больше четырех лет назад - он погиб, защищая бывшего министра обороны ЛНР Александра Беднова, первого из влиятельных полевых командиров, погибших в волне покушений 2015-2016 годов. Игнат Боричев, как и его брат, был телохранителем Беднова, но пережил покушение на своего командира. "Мы ехали на Донбасс (воевать - ред.) не конкретно к "Бэтмену". Думали, к кому попадем, к тому попадем. Уже на границе узнали об отряде Беднова и решили остаться там. Занимались личной охраной как телохранители. На гражданке мы тоже это делали, и начальник службы безопасности командира решил пригласить нас", - говорил Игнат журналистам в 2015 году. В разговоре с журналистами издания "Медуза" неофициально признал факт потерь в Ливии и представитель министерства обороны России. Также три собеседника издания рассказывают о погибших из Краснодарского края. Фамилию первого из них выяснить не удалось, хотя известно имя и позывной. "Денис (позывной "Вектор") родом из станицы Кущевской. У него остались жена, дети в первый-второй класс пошли"- рассказал боевик ЧВК "Вагнера". Другой наемник на вопрос, знает ли он о гибели в Ливии уроженца Кущевской Дениса "Вектора", ответил по телефону утвердительно и положил трубку. Также гибель человека с позывным "Вектор" подтверждает близкий к ЧВК "Вагнер" источник: "Когда-то я всю эту *** (сволоту - ред.) готовил на юго-восток (Украины - ред.)", - отметил боевик "Вагнера".

Собеседник в ЧВК рассказал изданию, что "командир первого отряда "Ратибор" тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли (из Ливии - ред.)". "Ратибор" - это позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского Союза. Еще один знакомый с ситуацией источник утверждает, что"с "Ратибором" попали под замес люди из "Русича" (диверсионного отряда, участвовавшего в конфликте на Донбассе - ред.).



Как сообщал "Апостроф", силы правительства национального единства опубликовали доказательства присутствия российских военных в Ливии.