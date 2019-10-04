Под Львовом маршрутка с людьми попала в тяжелую аварию с грузовиком: фото

В пятницу, 4 октября, под Львовом произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, в результате травмы получили десять человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ. По состоянию на 17.30 медики оказывают помощь десяти лицам", - говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, авария случилась около четырех часов дня, на автодороге "Львов - Шегини" между селами в Пустомытовском районе.
Как сообщал "Апостроф", ранее на автодороге "Киев - Чоп" недалеко от Львова произошло ДТП, в результате которого водители обоих авто попали в больницу.
Также под Львовом произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого четверо человек погибли и двое получили травмы.