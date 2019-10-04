Появились снятые с высоты фото самолета, упавшего под Львовом

В сети показали фотографии с высоты места крушения самолета АН-12 во Львовской области.

Снимки с дрона разместил депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также Зинкевич написал свое мнение о трагедии. По его словам, он не верит, что причина падения аппарата в топливе, как пишут СМИ.

Напомним, самолет принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс" и выполнял чартерный грузовой рейс #UKL4050. Воздушное судно летело из итальянского города Виго в Стамбул (Турция). Самолет должен был приземлится во Львове для дозаправки, но сразу же перед планируемой посадкой, в 06:45, он исчез с радаров. В результате крушения погибли пять человек.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появилась видеозапись с места катастрофы самолета Ан-12 во Львовской области.