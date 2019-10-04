В Киеве произошло смертельное ЧП с 14-летним школьником: фото и видео

3 октября в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 95в, в результате падения с высоты скончался парень 2005 года рождения.

Как сообщает "Информатор", о происшествии в полицию сообщили около 19:20.

Полицейские установили, что погибший проживал в одной из квартир этого дома. В один из моментов он выпрыгнул с общего балкона 10 этажа 25-этажного дома.

Прибывшие на место врачи лишь констатировали его смерть.

Основная версия следствия - суицид.

По уточненным данным, погибший учился в восьмом классе одной из столичных школ. Причины, по которым он мог выпрыгнуть с балкона, пока неизвестны. Полиция начала расследование трагедии.

Напомним, что 26 августа в Деснянском районе Киева женщина выпрыгнула с окна многоэтажного жилого дома со своей собакой.