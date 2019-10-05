Дымом затянуло целый район: фото и видео сильного пожара на складах в Днепре

Поздним вечером 4 октября в Днепре на жилмассиве Сокол произошел сильный пожар на складах.
Как сообщают очевидцы, здесь также прогремели взрывы. Черный дым и вонь накрыли весь жилой район.
Люди жалуются на то, что им очень тяжело дышать, чем-то сильно воняет.
В пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области заявили, что здесь загорелись склады с продуктами питания.
К тушению пожара были привлечены 10 экипажей спасателей.
Возгорание произошло на складском помещении на площади 2000 кв.метров. О причинах пожара в полиции пока не сообщают.
Также нет информации о погибших или пострадавших в результате инцидента.
Напомним, что в результате взрыва и масштабного пожара на грузовом судне в порту Южной Кореи ранения получили 18 человек.