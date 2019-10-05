Командир разведки по кличке "Хасан": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

В рядах боевиков на одного наемника стало меньше. 5 октября скончался Андрей Каел по прозвищу "Хасан".

Как пишет в Twitter пользователь Necro Mancer, обстоятельства смерти боевика требуют уточнения.

По данным базы сайта "Миротворец", погибший боевик родился в 1972 году. Местом жительства "Хасана" указан Краматорск Донецкой области.

"Командир группы 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской Гвардии ДНР, лейтенант", - говорится на сайте.

Отмечается, что погибший боевик был гражданином Украины.

В социальных сетях сепаратисты пишут, что "Хасан" вступил в ряды боевиков с начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, что 23 сентября на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель.