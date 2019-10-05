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Под Днепром погибших в ДТП вырезали ножницами из авто: фото с места трагедии

суббота, 05 октября 2019, 16:30
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В субботу, 5 октября, в Днепропетровской области произошла страшная авария, где погибли и пострадали люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился ночью в городе Покров на улице Партизанская. Информация об аварии поступила спасателям в 00:20.

По прибытию к месту происшествия предварительно установили, что водитель автомобиля марки Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в столб. В результате погибли ДТП 2 человека: мужчина 1992 года рождения и еще один мужчина, данные о котором устанавливаются. Также еще один человек пострадал.

Людей спасатели доставали из машины с помощью бензореза и гидравлических ножниц. Пострадавшего сразу передали медикам для госпитализации.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, в Киеве произошла масштабная авария с участием трех автомобилей: внедорожника Mitsubishi, Renault службы охраны и ВАЗ 2110, результате чего один человек попал в больницу.

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