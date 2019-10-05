У протестующих в Ираке появилась своя "небесная сотня": фото, видео и последние подробности

В результате столкновений протестующих и военных в Ираке погибло не менее 100 человек, а число раненых достигает 4 тысяч.

Как пишут местные издания, в число убитых включены шесть полицейских. Они погибли при разгоне демонстраций в Багдаде и других местностях на юге Ирака.

3 октября в стране ввели комендантский час, после чего число жертв резко возросло. Спустя сутки такую меру отменили.

На большей части страны был отключен интернет, чтобы митингующие не смогли координировать действия в социальных сетях.

Тысячи молодых иракцев вышли с протестами на улицы против безработицы, нищеты и коррупции.

4 октября шиитский лидер Муктада аль-Садр призвал правительство уйти в отставку и провести новые выборы.

Тем временем в сети опубликовали кровавые кадры с места событий.

Напомним, что в Гонконге прошла очередная массовая акция протеста, которая была приурочена к 70-й годовщине создания Китайской Народной Республики (КНР): один из протестующих получил огнестрельное ранение.