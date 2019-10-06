Изнасиловал и зарезал: на Донбассе поймали убийцу 14-летней девочки

В Донецкой области сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве девочки-подростка.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры области.

14 сентября, примерно в 00:30, мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в городе Константиновка, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора "предложил вступить с ним в половую связь".

"Со слов подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, поэтому достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, затащил тело жертвы в камыши у пруда, и оставив его там, скрылся", - говорится в сообщении.

Убитой оказалась 14-летняя жительница Константиновки, которая несколько часов до этого сбежала из дома и разыскивалась родителями и полицией.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в убийстве несовершеннолетней.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Харькове в одном из домов нашли мертвой 27-летнюю девушку.