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На популярном фестивале в США прогремела серия взрывов: детали ЧП, фото и видео

воскресенье, 06 октября 2019, 16:43
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Фото: Politeka

В субботу, 5 октября, в США во время празднования "Октоберфеста" произошла серия взрывов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NBC.

Инцидент случился в Хантингтон-Бич вблизи Лос-Анджелеса. В результате ранения получили два посетителя праздника и два пожарных. Всего в момент ЧП на мероприятии находились сотни людей. По предварительной информации, причиной взрывов стала поломка трансформатора.

Отмечается, что примерно за 15-20 минут до инцидента кто-то позвонил в пожарную службу после того, как огни на мероприятии начали мигать. Экипаж из четырех спасателей отправился исследовать подвальное помещение, где находился трансформатор. Когда они туда спустились, произошел первый взрыв. Затем последовали еще два. Очевидцы утверждают, что они сопровождались выбросами языков пламени высоко в воздух. Кроме того, из-за аварии произошло массовое отключение света.

Как пишет КTLA, одна из женщин, которая работала на "Октоберфесте", рассказала, что незадолго до серии взрывов она якобы почувствовала запах газа.

Скриншот местности на карте, где произошли взрывы

Как сообщал "Апостроф", 5 октября в одном из баров американского города Канзас-Сити произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.

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