На популярном фестивале в США прогремела серия взрывов: детали ЧП, фото и видео

В субботу, 5 октября, в США во время празднования "Октоберфеста" произошла серия взрывов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NBC.

Инцидент случился в Хантингтон-Бич вблизи Лос-Анджелеса. В результате ранения получили два посетителя праздника и два пожарных. Всего в момент ЧП на мероприятии находились сотни людей. По предварительной информации, причиной взрывов стала поломка трансформатора.

BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach, California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k

Отмечается, что примерно за 15-20 минут до инцидента кто-то позвонил в пожарную службу после того, как огни на мероприятии начали мигать. Экипаж из четырех спасателей отправился исследовать подвальное помещение, где находился трансформатор. Когда они туда спустились, произошел первый взрыв. Затем последовали еще два. Очевидцы утверждают, что они сопровождались выбросами языков пламени высоко в воздух. Кроме того, из-за аварии произошло массовое отключение света.

Как пишет КTLA, одна из женщин, которая работала на "Октоберфесте", рассказала, что незадолго до серии взрывов она якобы почувствовала запах газа.

Explosion at Oktoberfest captured on videotape. One witness described the scene as "pandemonium" with people screaming and trying to flee https://t.co/aGRvyztvIN pic.twitter.com/lj3efqNJRk