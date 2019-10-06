В Мариуполе трагически погиб ветеран АТО: появились подробности и фото

На производстве в Мариуполе погиб боец батальона "Кривбасс" Александр Талебей.

Об этом 5 октября в Facebook сообщил Николай Колесник.

По его словам, на ветерана боевых действий упал подъемник.

Ветерана АТО уже похоронили. Колесник также рассказал, что у погибшего осталась тяжело больная дочь, ради которой он и работал не покладая рук.

"Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни... Потери после войны, болезни, несчастные случаи, нередки, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей. Вечная память!" - добавил он.

О месте, где похоронили ветерана АТО, Колесник не сообщил.

Напомним, что 26 сентября в Тернопольской области умер доброволец и ветеран АТО Николай Мучинский.