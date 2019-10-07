Под Киевом водитель авто с ребенком на руках попал в жуткое ДТП: детали трагедии и фото

В Киевской области водитель авто влетел в забор, в результате ДТП погиб ребенок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия произошла в Володарском районе около 17:00. Там водитель авто марки Mercedes въехала в железобетонный забор в селе Надросовка.

На место прибыли правоохранители, медики и спасатели. Полиция установила, что 33-летний водитель ехал на рыбалку с пасынком на руках, на закруглении дороги он не сбросил скорость и потерял управление транспортным средством. Машина съехала в кювет, где столкнулась с бетонным ограждением.

В результате аварии 7-летний мальчик погиб на месте происшествия. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию. Спасатели вырезали пострадавших из авто. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.