В Киеве "бегун" угодил под колеса авто: фото и видео с места жуткой аварии

В воскресенье, 6 октября, поздно вечером в Киеве мужчина, по словам очевидцев, внезапно решивший перебежать пешеходный переход, попал под колеса авто и погиб на месте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Трагедия произошла около 21:30 на улице Маршала Гречко в Подольском районе столицы.

По предварительным данным, Volkswagen Touareg двигался в сторону Интернациональной площади. Вблизи пешеходного перехода внедорожник вместе с другими автомобилями начал движение со светофора, но не успел остановиться и снес на полном ходу мужчину. Он погиб мгновенно.

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Другие водители говорят, что причиной смертельного ДТП стало то, что пешеход резко выбежал на "зебру". Водитель Volkswagen даже не успел его увидеть и среагировать. На вид погибшему около 30 лет.

В настоящее время устанавливаются все подробности аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала, произошла дорожная авария с участием двух автомобилей и мотоцикла.