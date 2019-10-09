Обнаружили мертвым: в Ровно полицейский погиб в своем кабинете, детали ЧП

Ночью 9 октября в Ровно в кабинете дежурной части отдела полиции было обнаружено тело правоохранителя с огнестрельным ранением головы.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, коллеги старшего лейтенанта слышали хлопок, который прозвучал в комнате.

Когда сотрудники полиции пришли к кабинету, увидели коллегу мертвым.

По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.

Начато досудебное расследование. Также работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по указанному факту проводиться служебное расследование.

Погибший 34-летний правоохранитель проработал в полиции 13 лет. У него осталась жена и двое малолетних детей.

Среди версий суицида - бытовые или финансовые проблемы.

Напомним, что 18-летний украинец, на которого упал самоубийца в Варшаве (Польша) с высоты 18 этажа, находится в очень тяжелом состоянии, а сам самоубийца скончался на месте.