В Киеве обнаружили жуткую находку в канализации: опубликованы фото

В Киеве по адресу улица Коллекторная, 1 сотрудники коммунальных служб наткнулись на ужасное зрелище.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, утром 9 октября здесь обнаружили труп мужчины, который находился в канализации.

На место происшествия в срочном порядке прибыли спасатели КАРС, которые извлекли тело с воды.

Подробности происшествия и причины смерти устанавливаются. В полиции пока не давали официальных комментариев об ужасной находке в канализации столицы.

Судя по опубликованным в сети фото, мужчина был без штанов, но в кофте.

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Напомним, что в понедельник, 7 октября, в Киеве, на территории Дарницкого железнодорожного депо нашли страшную находку: тело женщины без головы, которое лежало на железнодорожных рельсах.