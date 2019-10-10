Эрдоган попал на меткую карикатуру из-за военной операции в Сирии

В сети показали карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана, который распорядился начать военную операцию "Источник мира" в Сирии.

Автором работы выступает известный художник Сергей Елкин.

"Эрдоган начал военную операцию в Сирии. Она направлена против сил самообороны сирийских курдов", - говорится в подписи к карикатуре.

На самом рисунке изображен турецкий лидер с саблей за поясом, на которой написано "На Сирию".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию под названием "Источник мира" в северо-восточных регионах Сирии. Операция проводится против курдских военизированных формирований, которые Анкара считает частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Формирования курдов были одной из главных сил, которые сражались против ИГИЛ в Сирии и поддерживались США. Операция Турции началась после вывода из региона американских солдат.