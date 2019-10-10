Мать успела оттолкнуть ребенка: в Киеве произошло опасное ДТП на переходе, фото

В четверг, 10 октября, в Печерском районе Киева произошло опасное ДТП - внедорожник сбил женщину, которая переходила дорогу, мать чудом успела вовремя оттолкнуть ребенка.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

"На Грушевского (перекресток с Липской) дама на Mazda (#AA5449XI), поворачивая с Липской, не заметила женщину с ребенком, которые переходили дорогу. К сожалению, хотя женщина успела оттолкнуть ребенка, избежать аварии не удалось - Mazda задела маму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что медики скорой поставили пострадавшей предварительный диагноз - подозрение на перелом ноги.

На месте работала следственно-оперативная группа, выясняются все подробности ДТП.

Как уточняет "Стражи. Эспресо", авария случилась на пешеходном переходе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области в страшном ДТП погибли сестры-близнецы.