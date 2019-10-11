Названы фамилии пропавших без вести украинцев с судна Bourbon Rhode

Спасательная операция, в ходе которой проводятся поиски шести украинцев, пропавших без вести во время катастрофы корабля Bourbon Rhode в Атлантическом океане 26 сентября, ни дает никаких результатов.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестно", - уточнила она, назвав фамилии пропавших украинцев.

Известно, что на борту судна "Bourbon Rhode", шедшего под флагом Люксембурга, находились 14 членов экипажа, судно пострадало от урагана "Лоренцо" 4 категории.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что с затонувшего в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode", удалось спасти трех человек, в том числе двух украинцев.