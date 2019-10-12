По центру Харькова разгуливает вооруженный ножом неадекват: в сеть попало видео

В субботу, 12 октября, в Харькове запечатлели на видео неадеквата, который гулял с ножом в центре города.

Об этом сообщают в группе "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

Мужчину заметили утром выходного дня на перекрестке улиц Пушкинская и Иванова.