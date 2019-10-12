По центру Харькова разгуливает вооруженный ножом неадекват: в сеть попало видео

В субботу, 12 октября, в Харькове запечатлели на видео неадеквата, который гулял с ножом в центре города.
Об этом сообщают в группе "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.
Мужчину заметили утром выходного дня на перекрестке улиц Пушкинская и Иванова.
На записи видно, что мужчина ведет себя неадекватно,"тренируя" удары.
Пользователи сети назвали мужчину наркоманом. Также посоветовали звонить в полиции, ведь его поведение может быть опасным для окружающих.
Как ранее сообщал "Апостроф", на станции метро "Лукьяновская" в Киеве произошел инцидент с пьяным пассажиром, который бросался на граждан с ножом.