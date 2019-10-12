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Под Николаевом в ДТП пострадал ребенок и два водителя: подробности инцидента

суббота, 12 октября 2019, 20:10
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В субботу, 12 октября, в Николаевской области произошла авария с участием двух авто, пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП случилось около 09:00 на автодороге Кировоград-Платоново в Первомайском районе. Там столкнулись машины марки Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser.

Как стало известно, в салоне Toyota находился лишь водитель - 35-летний житель Киевской области. А в авто Mercedes ехал 49-летний житель Южноукраинска и 11-летняя девочка. В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также ребенок, получили телесные повреждения. Всех с травмами госпитализировали в больницу.

На месте работали правоохранители и медики. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 11 октября в Харькове произошло ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок.

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