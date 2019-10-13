В Киеве "копы" задержали авто с арсеналом оружия и боеприпасов: фото

В Голосеевском районе Киева злоумышленники устроили стрельбу, после чего скрылись с места преступления. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что фигуранты преступления были оперативно задержаны патрульными. У них в машине были обнаружены опасные предметы.

Стрельба произошла возле остановки общественного транспорта, где полицейские обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы.

После этого патрульные заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку, и остановили его. В салоне было четверо мужчин. Также в транспортном средстве полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2.

Злоумышленниками оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986 и 1994 годов рождения.

По месту проживания одного из них правоохранители обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет. Его задержали.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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