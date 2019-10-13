В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: детали трагедии и кадры с места

В воскресенье, 13 октября, в Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем - его обнаружили мертвым посреди улицы сотрудники полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой "Информатор".

Так, правоохранители изначально прибыли на улицу Панельную на вызов о массовой драке; когда искали участников потасовки, обнаружили труп.

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По словам очевидцев инцидента, несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Как оказалось, погибший - парень 1996 года рождения.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетелей случившегося и пытаются узнать обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября в Киеве произошло смертельное ЧП с 20-летним парнем. Он упал с 15-го этажа. Смерть наступила мгновенно.