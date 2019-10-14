В Ливии ликвидировали российского наемника, "засветившегося" в охране главаря ЛНР: фото

В сентябре текущего года в Ливии был ликвидирован российский наемник Игнат Боричев, ранее "засветившийся" в охране одного из главарей ЛНР - Александра Беднова ("Бэтмена").

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Игнат из Екатеринбурга сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Предположительно, концерт был на Ближнем Востоке в Ливии. Очень интересная судьба двух братьев-ихтамнетов, которые в свое время охраняли "Бэтмэна", - отметил он.

По данным "Миротворца", брат Игната Боричева погиб вместе с "Бэтменом".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе в оккупированном боевиками городе Горловка ликвидировали двух опасных российских наемников.

Также в сети появился рассказ российского наемника Антона "Гранта" Горохова из Саратова, который приехал на Донбасс, чтобы убивать украинцев.