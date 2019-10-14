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Война в Сирии получила новый поворот: появились важные подробности и карта

понедельник, 14 октября 2019, 10:38
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Политический эксперт Илья Куса детально рассказал о соглашении, которое заключили сирийские курды с сирийским правительством.

На своей странице в Facebook он написал, что переговоры проходили при посредничестве России и Египта.

По итогам переговоров было принято решение, что сирийская армия вступает в военно-политический союз с курдскими отрядами SDF и YPG, чтобы оказать совместное сопротивление военным Турции.

Кроме того, отмечает эксперт, государственные структуры Сирии возвращаются на курдские самопровозглашенные территории. Они будут частично укомплектованы курдскими кадрами.

Также было принято решение разместить правительственные войска на линии фронта на северо-востоке Сирии. Армия Сирия берет под контроль крупные города Манбидж, Кобани и Ат-Табка вместе с окрестными поселками

Что касается роли России, то, по словам эксперта, она должна стать якобы "гарантом мира и стабильности в регионе".

В свою очередь армия Турции заявила, что не даст сирийским войскам занять стратегически важные Манбидж и Кобани на границе с Турцией.

"Теперь, когда вопрос курдов почти решен, Россия и Иран наверняка будут подталкивать Турцию и Сирию к переговорам и нормализации отношений, дабы избежать ненужной никому конфронтации и эпического столкновения двух армий", - пишет Куса.

Также он опубликовал карту, на которой детально расписано расположение сил в Сирии.

Фиолетовым выделены территории, которые должны быть заняты сирийские войска, зеленым - территории, контролируемые турецкими войсками и их союзниками, а желтым - территории сирийских курдов.

"Возможно, мы видим их такими в последний раз", - подписал эксперт карту.

Напомним, что вооруженные силы правительства президента Сирии, Башара Асада, перешли в наступление на территорию, подконтрольную курдскому ополчению, "для защиты от войск Турции".

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