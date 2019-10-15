В Днепре друг семьи изнасиловал 5-летнюю девочку: фото и подробности

В Днепре произошел вопиющий инцидент: 32-летний мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 13 октября. Около девяти часов вечера родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым. Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера.
Вскоре полицейские задержали мужчину, его личность установлена - им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
Если его вина будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Как сообщалось, 20 августа в Киеве активисты задержали педофила, который пригласил к себе в гости 15-летнюю девочку.
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