В Днепре друг семьи изнасиловал 5-летнюю девочку: фото и подробности

В Днепре произошел вопиющий инцидент: 32-летний мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 13 октября. Около девяти часов вечера родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым. Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера.

Вскоре полицейские задержали мужчину, его личность установлена - им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.

Если его вина будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось, 20 августа в Киеве активисты задержали педофила, который пригласил к себе в гости 15-летнюю девочку.

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