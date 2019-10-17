Болен на голову: появились фото и фамилия офицера СБУ, стрелявшего в Киеве в ветерана АТО

Стало известно, кем является военнослужащий, который устроил драку и стрельбу в Киеве после замечания прохожего.
Детали из его биографии написали в чате DTP KIEV INFO, опубликовав фото дебошира.
"Стрелявший Боровик Сергей Викторович 1993 г.р. Это не первый раз. Болен на голову. Работает офицером фельдсвязи в СБУ", - говорится в сообщении.
По данным авторов поста, "если отмажут то в следующий раз кого-то убьет".
"Пьет 24/7, уже без прав, и месяц назад 130 приписали", - добавили в чате.
Напомним, инцидент произошел около одного из супермаркетов АТБ в столице.
Как сообщал "Апостроф", пьяный военный устроил ЧП с дракой, бросив под ноги своих оппонентов гранату.