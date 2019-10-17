В мире животных: сеть возмутило видео дикой давки перед магазином в Запорожье

Пользователей интернета возмутило видео дикой давки, которую устроили люди перед секонд-хендом в Запорожье.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Стоит отметить, что люди буквально штурмовали магазин, не обращая внимания ни на что.

В комментариях жители города рассказали, что такая ситуация происходит не впервые и больше всего возмущает поведение людей, ведь в такой давке можно действительно получить травмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировало видео из Днепра. Огромная толпа собралась на открытие нового магазина подержанных вещей, покупатели ломились внутрь и лезли буквально по головам.

Не обошлось без инцидентов и в Киеве - на станции столичного метрополитена "Арсенальная" образовалась огромная очередь, в сети резко комментируют снимки столпотворения.