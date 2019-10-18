В Киеве врачей поймали на торговле человеческими органами: опубликованы фото

17 октября в Киеве накрыли медицинскую клинику, в которой торговали человеческими органами на черном рынке.

В ходе обысков в "Медицинском центре Институт семейной медицины плюс" по адресу улица Курнатовского, 20, обнаружили емкости с жидким азотом, которые были подписаны как "почки" и "сердце".

В полиции говорят, что давно следили за подозрительными действиями медучреждения. По версии следствия, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей.

В ходе обыска в помещении обнаружили огромный сейф. В нем, скорее всего, находились документы и деньги.

На месте находились владелец клиники и его адвокат, которые полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами.

Напомним, что прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, которые могут быть причастны к коррупционным схемам в медучреждении.