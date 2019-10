Российская авиация нанесла сокрушительный удар по Сирии: опубликовано видео

19 октября российские самолеты провели ряд авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает местная пресса, здесь была атакована авиабаза "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам".

Всего россиянами было совершено более десяти авиаударов по авиабазе и ее окрестностях. В результате атаки инфраструктура и конвой подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией, были разрушены.

Также российские самолеты атаковали крепость джихадистов в город Рекая, где расположен один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам".

Кадры атаки российской авиации в Идлибе опубликовал немецкий журналист Джулиан Репке.

Russian air strikes on Idlib today.

Interestingly no one is threatening sanctions against Moscow for this. pic.twitter.com/3bHzCcjAW6