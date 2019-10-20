В Киеве девушка на чужом авто пытались уйти от погони "копов" и влетела в грузовик: фото и видео

В воскресенье, 20 октября, в Киеве девушка на Cherry пыталась уйти от погони "копов" и влетела в припаркованный грузовик.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Авария случилась утром на улице Назаровская, 1. По словам полицейского, который преследовал авто, его экипаж около 06:30 увидел машину на Бессарабке, когда та ехала без включенных фар. Когда правоохранители попытались остановить Cherry, авто начало резко ускоряться.

Машина двигалась со скоростью около 130 километров в час и проскочила несколько светофоров на красный свет, но при повороте с бульвара Шевченко на Назаровскую водитель не справилась с управлением.

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В результате столкновения с грузовиком китайское авто загорелось.

На место инцидента вызвали спасателей, им удалось ликвидировать огонь, который перекинулся и на грузовик.

Девушка во время столкновения получила травму руки и находилась в состоянии шока. Водитель утверждала, что авто не ее.

Как сообщал "Апостроф", 19 октября на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.