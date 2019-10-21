Cкончался известный фотограф, долгое время работавший в Раде: в сети волна скорби

В понедельник, 21 октября, не стало известного украинского фотографа Владимира Струмковского.

Об этом говорится на его странице в социальной сети Facebook.

О преждевременном кончине 59-летнего фотографа сообщили его коллеги и друзья. Журналист Владимир Кацман у себя на странице в Facebook написал, что жизнь Владимира Струмковского оборвал тромб.

На странице фотографа десятки людей выразили сожаление родным и близким Струмковского. Здесь они восхищаются его работами и сожалеют о его преждевременной кончине.

Струмковский известен по работе в киевской газете "Крещатик", после чего он перебрался на работу в Раду, где стал парламентским фотографом.

Напомним, что в семье известной украинской писательницы Марии Матиос произошла страшная трагедия - у нее умер сын.