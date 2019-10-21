Когда немного не рассчитал: в Киеве произошло необычное ЧП с авто, фото и видео

В понедельник, 21 октября, в Киеве на столичном рынке легковое авто попало в ЧП.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на администратора ресурса dtp.kiev.ua Влада Антонова.

Он опубликовал фото и видео с места происшествия. На видео автомобиль маневрирует в складском помещении, пытаясь из него выехать, и срывается с рампы. Вероятно, водитель авто не заметил "обрыва", поскольку автомобиль двигался на довольно высокой скорости как для ограниченного пространства.

По фото также заметно, что автомобилю теперь понадобится эвакуатор, поскольку после падения задняя колесная ось не касается пола.

Пользователи в комментариях посмеялись над "ловким" водителем и вспомнили подобные случаи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестные забросали мусором автомобиль, который был припаркован на пешеходном тропе в сквере.