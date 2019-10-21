RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 октября

15:30
Это наше оружие: в "Квартале" интересно отреагировали на скандал вокруг номера о Гонтаревой
14:54
В сети обсуждают образ Елены Зеленской на приеме в Японии: почему первая леди в черном
14:49
Деньги везли из Москвы: экс-главарь ДНР рассказал о финансировании боевиков на Донбассе, видео
14:28
Когда немного не рассчитал: в Киеве произошло необычное ЧП с авто, фото и видео
14:07
Как Украина должна контролировать разведение сил на Донбассе: генерал дал четкий ответ
14:02
Гончарук отреагировал на скандал вокруг "Квартала" из-за Гонтаревой и рассказал о позиции Зеленского
13:26
Отец приказывал разносить гостям марихуану: сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание
13:21
Что зимой, что летом: в сети показали "дикий ажиотаж" на путинском мосту в Крым
13:06
Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги
12:59
Это дно: в сети бурно обсуждают номер "Квартала" с хором Веревки о доме Гонтаревой
12:59
В Украину прибыли американские катера Island: опубликованы яркие фото
12:28
Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать: фото красотки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда немного не рассчитал: в Киеве произошло необычное ЧП с авто, фото и видео

понедельник, 21 октября 2019, 14:28
переглянути новину українською

В понедельник, 21 октября, в Киеве на столичном рынке легковое авто попало в ЧП.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на администратора ресурса dtp.kiev.ua Влада Антонова.

Он опубликовал фото и видео с места происшествия. На видео автомобиль маневрирует в складском помещении, пытаясь из него выехать, и срывается с рампы. Вероятно, водитель авто не заметил "обрыва", поскольку автомобиль двигался на довольно высокой скорости как для ограниченного пространства.

По фото также заметно, что автомобилю теперь понадобится эвакуатор, поскольку после падения задняя колесная ось не касается пола.

Пользователи в комментариях посмеялись над "ловким" водителем и вспомнили подобные случаи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестные забросали мусором автомобиль, который был припаркован на пешеходном тропе в сквере.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: