Во Львове произошло серьезное ДТП с маршрутками: множество пострадавших, фото

В понедельник утром, 21 октября, во Львове столкнулись два маршрутных автобуса: в аварии пострадало десять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло на проспекте Черновола, около 9:20. Один из автобусов стоял на остановке общественного транспорта, а другой в него врезался. Водители обоих автобусов – львовяне в возрасте 45 и 56 лет.

Как сообщается, в аварии пострадало десять пассажиров автобусов, которым оказывали помощь прибывшие на место аварии медики.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.