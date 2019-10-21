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Во Львове произошло серьезное ДТП с маршрутками: множество пострадавших, фото

понедельник, 21 октября 2019, 18:18
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В понедельник утром, 21 октября, во Львове столкнулись два маршрутных автобуса: в аварии пострадало десять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло на проспекте Черновола, около 9:20. Один из автобусов стоял на остановке общественного транспорта, а другой в него врезался. Водители обоих автобусов – львовяне в возрасте 45 и 56 лет.

Как сообщается, в аварии пострадало десять пассажиров автобусов, которым оказывали помощь прибывшие на место аварии медики.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.

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