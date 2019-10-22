RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 октября

17:30
Депутат Рады показал на видео итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
17:06
Следующей ждем Верку Сердючку: сети взбудоражило обращение комика из СНБО к "поклонникам"
16:49
Украина - лучший вариант: известный певец рассказал, почему сменит гражданство Беларуси
16:21
Экспертизы по делу "Роттердам+" опровергают нанесение убытков государству вследствие введения формулы - адвокат
16:15
Тодоренко запостила старое фото и теперь в Instagram "дискотека" - все ждут, что она снова родит
15:12
Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке
15:10
В России заявили о срыве подготовки встречи Зеленского с Путиным
15:00
Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника
15:00
Играет против Украины: эксперт раскритиковал комментарий нардепа Шуфрича по рентной ставке
14:44
Водитель чудом выжил после аварии в стиле "Пункта назначения": казалось, такое возможно только в кино
14:23
Актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разворотило полмашины: появилось видео с места смертельного ДТП под Львовом

вторник, 22 октября 2019, 16:59
переглянути новину українською

Появились новые подробности жуткого смертельного ДТП во Львовской области, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Так, в сети опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что после столкновения с фурой от легкового автомобиля почти ничего не осталось. Шансов выжить у водителя данного транспортного средства практически не было, так как передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

Как сообщил следователь Золочевского отдела полиции ГУ НП во Львовской области Николай Яремчук, водителя грузовика доставили в больницу. Он является жителем Тернопольской области.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 20 октября, в Черкассах автомобиль Toyota Prado врезался в два других авто, которые остановились на светофоре: пострадало пять человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: