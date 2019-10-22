Разворотило полмашины: появилось видео с места смертельного ДТП под Львовом

Появились новые подробности жуткого смертельного ДТП во Львовской области, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Так, в сети опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что после столкновения с фурой от легкового автомобиля почти ничего не осталось. Шансов выжить у водителя данного транспортного средства практически не было, так как передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

Как сообщил следователь Золочевского отдела полиции ГУ НП во Львовской области Николай Яремчук, водителя грузовика доставили в больницу. Он является жителем Тернопольской области.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 20 октября, в Черкассах автомобиль Toyota Prado врезался в два других авто, которые остановились на светофоре: пострадало пять человек.