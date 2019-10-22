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В аэропорту "Киев" отменили ряд рейсов: появились подробности

вторник, 22 октября 2019, 09:28
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По причине густого тумана в аэропорту "Киев" пришлось отменить утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву.

Так, рейсы были вынуждены отменить авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, которые должны были доставить пассажиров в Рим в 5:25.

Кроме того, известно о задержке вылета рейса в Днепр. С 9:00 его перенесли на 10:00.

Один из рейсов вместо аэропорта "Киев" принял аэропорт "Борисполь".

Напомним, что 21 октября аэропорт "Борисполь" был вынужден приостановить работу своих терминалов из-за летучих вредных веществ. Тогда за помощью к медикам обратилось около 50 человек. Известно об одном госпитализированном. При этом спустя несколько часов аэропорт возобновил работу.

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