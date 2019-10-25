Под Хмельницким мужчина застрелил родителей жены и ранил маленькую дочь: фото

Вечером в четверг, 24 октября, в селе Завалье, Хмельницкой области, пьяный мужчина открыл огонь из ружья по собственной семье.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

На месте были убиты тесть и теща стрелка, оба 1955 года рождения. Также получила ранение его дочь, 2011 года рождения.

Между пожилыми родителями жены и мужем возник конфликт, в результате которого мужчина 1979 года рождения схватил ружье и несколько раз выстрелил в тещу и тестя. Восьмилетняя девочка получила ранение в руку, когда попыталась защитить бабушку с дедушкой. Пока жена пыталась успокоить мужа, девочке удалось покинуть дом и вызвать полицию.

Сам стрелок попытался застрелиться, а когда это не получилось, закрылся в автомобиле и поджег его. Прибывшие полицейские с соседями потушили машину и задержали преступника.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщал "Апостроф", 22 октября на окраине российской столице в Новой Москве вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и порезал еще четверых.