Появились подробности смертельной перестрелки в Харькове

Заместитель главы "Оплота" Георгий Исаков, в которого стреляли на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове в пятницу, 25 октября, возможно жив.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

На данный момент правоохранители имен жертв не называют. По одной из версий, вроде бы именно Исаков погиб от пуль. Правда, из других источников есть информация, что Исаков - это и есть раненный и сейчас находится в больнице. Информация уточняется.

40-летний мужчина, находящийся в больнице, получил огнестрельные ранения рук, ног и груди. Его состояние медики называют критическим, он находится в реанимации.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, возле больничной палаты потерпевшего установлена круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения.

Тем временем товарищ раненого, которому было 35 лет, погиб в карете скорой помощи. Он получил пулю в грудную клетку.

Отмечается, что киллер с места происшествия скрылся на внедорожнике, который впоследствии поджег. Уже на Южном вокзале его окружила полиция.

"Он ранен уже был, увидел, что шансов у него нет, он достал гранату и взорвал себе голову. Очевидно, заказчиков он боялся больше, чем полиции", - комментирует руководитель полиции Харьковщины Валерий Сокуренко.

У подрывника при себе были документы на имя ранее судимого жителя Горловки. Кто - убитый или раненный - был его мишенью, еще выясняют.

Среди версий правоохранителей самая главная - криминальные разборки, передел сфер влияния.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные о киллере, взорвавшем себя после стрельбы в Харькове.