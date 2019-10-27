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В Полтаве вандалы устроили дикий погром возле управления полиции: фото

воскресенье, 27 октября 2019, 07:57
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В субботу, 26 октября, в Полтаве в нескольких метрах от здания областного управления Нацполиции вандалы устроили дикий погром.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание poltava.to.

Инцидент произошел утром, неизвестные изуродовали лавочки, разбили фонари, везде разбросали стаканы и бутылки.

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В полиции заявили, что по факту произошедшего начато производство. Следствие, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения, устанавливает личности вандалов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Голосеевском районе Киева вандалы облили краской памятник бойцам АТО. Инцидент произошел в парке, где установлена табличка погибшим борцам за свободу и независимость Украины в АТО.

Кроме того, в Луганской области неизвестные вандалы осквернили памятный мемориал погибшим на Донбассе бойцам батальона "Айдар".

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